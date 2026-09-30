बिहार: परिवहन विभाग के अधिकारी के दो ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, आय से 148 फीसदी अधिक राशि की संपत्ति बनाई

पटना में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बुधवार को परिवहन विभाग के एक अधिकारी के पटना और भोजपुर स्थित दो ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई विशेष निगरानी न्यायालय, पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद की जा रही है। ईओयू के अनुसार, अमित कुमार गुप्ता मोहनिया चेक पोस्ट पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। वह भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित अवधपुरी, चांदवा मोड़ के पास के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना में 29 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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