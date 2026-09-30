बिहार: परिवहन विभाग के अधिकारी के दो ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, आय से 148 फीसदी अधिक राशि की संपत्ति बनाई
बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई हुई है। अब परिवहन विभाग के अधिकारी अमित कुमार गुप्ता के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। आइये जानते हैं पूरा मामला...
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पटना में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बुधवार को परिवहन विभाग के एक अधिकारी के पटना और भोजपुर स्थित दो ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई विशेष निगरानी न्यायालय, पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद की जा रही है। ईओयू के अनुसार, अमित कुमार गुप्ता मोहनिया चेक पोस्ट पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। वह भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित अवधपुरी, चांदवा मोड़ के पास के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना में 29 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ज्ञात आय से 148.10 फीसदी अधिक संपत्ति का दावा
ईओयू के अनुसार, जांच के दौरान अमित कुमार गुप्ता की ज्ञात आय के वैध स्रोतों से करीब एक करोड़ 49 लाख 58 हजार 500 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 148.10 फीसदी अधिक बताई गई है। इसी आधार पर विशेष निगरानी न्यायालय, पटना से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया।
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पटना और भोजपुर में दो ठिकानों पर कार्रवाई
बुधवार सुबह ईओयू की अलग-अलग टीमों ने अमित कुमार गुप्ता के दो ठिकानों पर तलाशी शुरू की। पहला ठिकाना भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवधपुरी, चांदवा मोड़ के पास स्थित उनका निजी आवास है। दूसरा ठिकाना पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र स्थित साईं वरदान सिटी के ब्लॉक-सी का फ्लैट नंबर 609 है। दोनों स्थानों पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीम कार्रवाई कर रही है। ईओयू ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।