बिहार: मोकामा विधायक अनंत सिंह के संकट दूर करने के लिए गांव में अखंड रामायण पाठ, 108 लोग करेंगे सुंदरकांड

मोकामा विधायक अनंत सिंह की सुख-शांति और कष्टों को दूर करने के लिए नदावां गांव के लोग चार दिनों तक अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं। गांव के कल्याण और शांति के लिए महावीर जयंती के अवसर पर 108 ग्रामीण सुंदरकांड का अखंड पाठ भी करेंगे। इसके अलावा, रामचरितमानस का तीन दिवसीय अखंड पाठ कर ग्रामीण गांव पर आए संकट को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर अनंत सिंह पर कोई विपत्ति आती है तो इसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। वे अखंड पाठ के माध्यम से गांव और उनके परिवार पर आई इस विपत्ति को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चार दिनों तक लगातार पाठ करने वाले ग्रामीणों और अन्य लोगों के लिए प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। अखंड पाठ में पूरे गांव के लोग पूरी तन्मयता से सहयोग कर रहे हैं।

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ग्रामीण रमाशंकर सिंह ने कहा कि विधायक अनंत सिंह पर जो विपत्ति आई है, वह पूरे गांव के लिए है। उनके कल्याण और संकट को दूर करने के लिए महावीर जयंती के अवसर पर अखंड रामचरितमानस और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। तीन दिन तक रामचरितमानस और एक दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। 10 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। रामचरितमानस के पाठ में 108 ग्रामीण शामिल हो रहे हैं।

ग्रामीण रामकुमार ने कहा कि यह पाठ नदावां गांव के कल्याण के लिए किया जा रहा है। अनंत सिंह पर जो संकट आया है, उसके खिलाफ सभी ग्रामीण एकजुट होकर खड़े हैं और मिलकर अखंड रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं।