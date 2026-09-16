बिहार: गणेश मेले में दो गुटों में मारपीट, बीच-बचाव करने पहुंचे एएसआई से भी हाथापाई; दो हिरासत में

पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में गणेश पूजा के अवसर पर लगे मेले में दो गुटों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट से मेले में अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही मोकामा थाना में तैनात एएसआई बबलू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वह दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने उनके साथ ही बहसबाजी शुरू कर दी। मामला बढ़ने पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई भी की गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

विवाद शांत कराने पहुंचे एएसआई से ही उलझे उपद्रवी

मेकरा ओपी अध्यक्ष अवनीश कुमार के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिलने पर एएसआई बबलू कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत कराने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ उपद्रवी पुलिस अधिकारी से ही बहसबाजी करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई बबलू कुमार के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है और वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की घटना के बाद मेले में दहशत का माहौल बन गया।

विज्ञापन

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और मौके से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान रजनीश कुमार और उसकी मां के रूप में हुई है। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। दर्ज एफआईआर में तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 15 अन्य अज्ञात लोगों को भी हिंसा में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है।

3 नामजद, 15 अज्ञात पर एफआईआर

पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

गणेश पूजा के मौके पर आयोजित मेले में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर भी घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।