बिहार: ग्राहक बनकर आए दो युवकों ने दुकानदार का सिर हथौड़े से क्यों फोड़ा? CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

बाढ़ थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक से सटे रामायण नगर मोहल्ले में मंगलवार को आभूषण की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे दो अपराधियों ने दुकानदार पर हथौड़े से हमला कर दिया। हमले में दुकानदार दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।

जेवर देखने के बहाने दुकान में पहुंचे थे दोनों युवक

जानकारी के अनुसार, घनी आबादी वाले रामायण नगर मोहल्ले में दीपक कुमार अपने घर के आगे ही सोना-चांदी की दुकान चलाते हैं। मंगलवार को दो युवक ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर पहुंचे। दोनों ने दुकानदार से आभूषण दिखाने को कहा। कुछ जेवर पसंद करने के बाद दोनों ने ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही। इसी दौरान एक युवक दुकान के अंदर बैठ गया।

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नीचे झुकते ही कमर से निकाला हथौड़ा

बताया जाता है कि दुकानदार जैसे ही आभूषण निकालने के लिए नीचे की ओर झुके, तभी युवक ने अपनी कमर से हथौड़ा निकाल लिया। इसके बाद उसने दीपक कुमार के सिर पर लगातार हथौड़े से हमला कर दिया। हमले में दुकानदार के सिर से खून बहने लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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चीख सुनकर बाहर निकले परिजन, तब तक भाग चुके थे अपराधी

दुकानदार की चीख सुनकर घर के परिजन तुरंत बाहर निकले। हालांकि, तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। परिजनों ने घायल दीपक कुमार को तत्काल बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उनके सिर में कई टांके लगाए। उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सीटी स्कैन समेत अन्य जांच की जरूरत बताई और बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर दोनों हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस की ओर से भी घटना के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।