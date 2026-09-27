पटना में सांप का कहर: झोपड़ी में सो रहे दो सगे भाइयों को डसा, दोनों की मौत; मां की हालत गंभीर

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मजदूर बब्लू मांझी ने बताया कि शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद उनकी 35 वर्षीय पत्नी सोनी देवी, 10 वर्षीय बड़ा बेटा मोहित कुमार और सात वर्षीय बेटा बेधुराज झोंपड़ी में सो रहे थे। वहीं, वह अपनी 12 वर्षीय बेटी ममता के साथ दूसरी झोंपड़ी में सोए थे। शनिवार की सुबह जब वह उठे तो देखा कि दोनों बेटों के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और पत्नी बेसुध पड़ी थी। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और आनन-फानन में तीनों को एम्स ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों बेटों को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनी देवी का इलाज जारी है। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।ग्रामीणों के अनुसार, लगातार बारिश के कारण सोताचक मुसहरी और आसपास के इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। नहर और पुनपुन नदी के आसपास बसे घरों में बारिश के दौरान सांप और अन्य जहरीले जीवों के घुसने का खतरा बना रहता है।इस हादसे में 12 वर्षीय ममता ने अपने दोनों भाइयों को खो दिया है। मां भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। दोनों भाइयों की मौत से बच्ची सदमे में है। वह रोते-रोते बेसुध हो गई। उधर, पिता बब्लू मांझी का भी रो-रोकर बुरा हाल था। परिजन उन्हें ढाढ़स बंधाने में लगे थे। नम आंखों से बब्लू ने कहा कि उनका पूरा परिवार उजड़ गया।ये भी पढ़ें-घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक गोपाल रविदास, सचिव गुरुदेव दास और ललिन पासवान गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के तहत मिलने वाली सहायता राशि के लिए प्रशासन को भी लिखा जाएगा। वहीं, थानेदार मनेका रानी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत परिजनों को 40 हजार रुपये की सहायता दी गई है।