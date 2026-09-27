जमुई छात्रा की तस्वीर पर सियासी घमासान: भाजपा महिला मोर्चा ने मीसा भारती के खिलाफ की शिकायत, एफआईआर की मांग

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भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं प्राणपुर विधायक निशा सिंह के नेतृत्व में महिला मोर्चा की सदस्य सचिवालय थाना पहुंचीं। निशा सिंह ने आरोप लगाया कि मीसा भारती ने जमुई की नाबालिग छात्रा और उसके परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक की है, जो पॉक्सो कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। भाजपा की ओर से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।निशा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी छात्रा और उसके परिवार की तस्वीर पोस्ट हुई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी के खिलाफ सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है।इससे पहले तस्वीर सार्वजनिक किए जाने को लेकर राजद की ओर से भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मीसा भारती ने सचिवालय थाने पहुंचकर इस मामले में शिकायत और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।ये भी पढ़ें-अब भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मीसा भारती के खिलाफ शिकायत दिए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि नाबालिग की पहचान से जुड़ी तस्वीर सार्वजनिक करना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं, मीसा भारती की ओर से पहले मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीर साझा किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे।