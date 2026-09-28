देर रात पटना की सड़कों पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी: जोनल आईजी और एसएसपी ने अचानक जांची गश्त, सख्ती के निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 08:23 AM IST
सार
बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना में पुलिस के आला अधिकारियों ने देर रात शहर का भ्रमण कर गश्त और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जोनल आईजी जितेंद्र राणा और पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने औचक निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी जांची और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए।
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विस्तार
बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद पटना में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने देर रात शहर का भ्रमण किया। जोनल आईजी जितेंद्र राणा और पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने विभिन्न इलाकों में पहुंचकर पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
अधिकारियों ने कई स्थानों पर औचक निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की जांच की। इस दौरान पुलिसकर्मियों से क्षेत्र की स्थिति और गश्त व्यवस्था की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने रात में प्रभावी पेट्रोलिंग, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश
भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।
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अधिकारियों ने कई स्थानों पर औचक निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की जांच की। इस दौरान पुलिसकर्मियों से क्षेत्र की स्थिति और गश्त व्यवस्था की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने रात में प्रभावी पेट्रोलिंग, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश
भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।