धरना स्थल तय: दिल्ली की तरह पटना में भी प्रदर्शन की जगह पर सख्ती; गर्दनीबाग छोड़ कहीं जुटाई भीड़ तो होगा एक्शन

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जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा, यातायात का सुचारू संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन होने से शहर की यातायात व्यवस्था बाधित होती है। इससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।प्रशासन के अनुसार, ऐसे प्रदर्शनों से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और न्यायालय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े लोगों की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। इससे आम लोगों के दैनिक जीवन और व्यावसायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।प्रशासन ने यह भी कहा कि इस तरह की स्थिति में बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और स्कूली बच्चों को परेशानी होती है। एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध आवागमन में भी गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे आवश्यक सेवाओं में देरी होने का खतरा रहता है।जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित व्यक्तियों और संगठनों से अपील की है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग करें। साथ ही, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और आम नागरिकों की सुविधा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर धरना-प्रदर्शन करने या जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।