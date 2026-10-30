55 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या: क्लीनिक में करती थीं सफाई का काम; अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस

बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार शाम एक 55 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान उर्मिला देवी के रूप में हुई है। वह दीपा क्लीनिक में सफाईकर्मी के तौर पर काम करती थीं। गुरुवार शाम क्लीनिक के पास पिलर नंबर 17 के नजदीक एक अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दीपा क्लीनिक के पास मारी गोली

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 29 अक्टूबर 2026 की है। उर्मिला देवी, अजय सिंह की पत्नी थीं और दीपा क्लीनिक में सफाईकर्मी के रूप में काम करती थीं। गुरुवार शाम वह क्लीनिक के पास थीं, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

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एयरपोर्ट थाने में FIR दर्ज, CCTV खंगाल रही पुलिस

सचिवालय-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) साकेत कुमार ने एएनआई से बातचीत में घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को दीपा क्लीनिक के पास पिलर नंबर 17 के नजदीक अज्ञात व्यक्ति ने उर्मिला देवी को गोली मारी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। साकेत कुमार के मुताबिक, इस मामले में एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावर की पहचान की जा सके।

हत्या की वजह और हमलावर की पहचान नहीं

फिलहाल पुलिस ने हमलावर की पहचान नहीं की है। महिला की हत्या किस वजह से की गई, इसका भी पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।