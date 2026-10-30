बिहार पुलिस: सम्राट सरकार ने 37 इंस्पेक्टर को डीएसपी रैंक में दे दी प्रोन्नति, देखिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

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बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 37 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर प्रोन्नति दी गई है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की ओर से गुरुवार देर रात इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इन अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) के वेतनमान, वेतन स्तर-9 के साथ कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इस वेतनमान का लाभ प्रभार ग्रहण करने की तारीख से देय होगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की 13 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना और 11 जून 2026 के आदेश में निहित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है। संबंधित पुलिस निरीक्षक वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, उस पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे।