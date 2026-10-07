फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand: CM Hemant's mother passes away; Rupi was the wife of the eminent Shibu Soren.

झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी का निधन, हिल व्यू अस्पताल में चल रहा था इलाज

Wed, 07 Oct 2026 09:20 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 07 Oct 2026 09:20 PM IST
सार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार को निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें ब्रेन और किडनी से जुड़ी समस्या थी और वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा था।

विज्ञापन
Jharkhand: CM Hemant's mother passes away; Rupi was the wife of the eminent Shibu Soren.
झारखंड के सीएम हेमंत की मां का निधन हो गया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार को निधन हो गया। वो तबीयत बिगड़ने के बाद से रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती थीं। सूत्रों के अनुसार, रूपी सोरेन को ब्रेन और किडनी से जुड़ी परेशानी की शिकायत थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं, दोपहर बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के मंत्री अस्पताल पहुंच रहे थे।
विज्ञापन


पिछले दिनों इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से आने के बाद रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गयी थी।

घर पर डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की थी। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed