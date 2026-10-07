झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी का निधन, हिल व्यू अस्पताल में चल रहा था इलाज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 07 Oct 2026 09:20 PM IST
सार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार को निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें ब्रेन और किडनी से जुड़ी समस्या थी और वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा था।
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विस्तार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार को निधन हो गया। वो तबीयत बिगड़ने के बाद से रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती थीं। सूत्रों के अनुसार, रूपी सोरेन को ब्रेन और किडनी से जुड़ी परेशानी की शिकायत थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं, दोपहर बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के मंत्री अस्पताल पहुंच रहे थे।
पिछले दिनों इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से आने के बाद रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गयी थी।
घर पर डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की थी। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था।
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पिछले दिनों इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से आने के बाद रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गयी थी।
घर पर डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की थी। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था।
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