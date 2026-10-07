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सीआईडी की विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से हथबोर गांव पहुंचकर फरार चल रहे आरोपी सौरव पांडेय के आवास पर कानूनी नोटिस चिपकाया। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में सहायक उपनिरीक्षक बबलू कुमार सोनी, आरक्षी अमर कुमार तथा बेंगाबाद थाने के सहायक उपनिरीक्षक अशोक कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। सीआईडी की पूछताछ में सामने आए विभिन्न तथ्यों के आधार पर सौरव पांडेय पर जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से पैसों की अवैध वसूली करने में भूमिका निभाने का गंभीर आरोप है। आरोपी की ओर से इन आरोपों अथवा पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल कोई औपचारिक पक्ष सामने नहीं आ सका है।जांच एजेंसी के अनुसार सौरव कुमार इस मामले के मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी का साला है। अभय तिवारी परीक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी टीडीपीएल का विपणन प्रबंधक था, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईडी की पूछताछ में सामने आया है कि अभय तिवारी ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न और उनके उत्तर उपलब्ध कराए थे तथा उनसे उत्तर रटवाए थे। मामले की गहन जांच के दौरान बेंगाबाद निवासी समीर कुमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। समीर से की गई कड़ी पूछताछ के बाद जांच टीम को परीक्षा में हुई कथित धांधली से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे।सीआईडी ने यह मामला झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। जांच एजेंसी परीक्षा में अनियमितता बरतने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। इस परीक्षा लीक प्रकरण में सीआईडी अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईडी अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थियों से धन ऐंठने और परीक्षा की शुचिता भंग करने में शामिल फरार आरोपी सौरव पांडेय को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।