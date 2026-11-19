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यह पूरा मामला उस अवधि से जुड़ा हुआ है जब सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रियायती दर पर भारत चना दाल उपलब्ध कराने का भरोसा देकर कई लोगों से रकम एकत्र की थी। हालांकि, लोगों द्वारा पूरा भुगतान कर दिए जाने के बाद भी उन्हें दाल की आपूर्ति नहीं की गई। इस संबंध में पीड़ित पक्षों द्वारा पटना के गर्दनीबाग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू की और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल की थी।मामले में अदालत के समक्ष सितंबर, 2026 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे प्रकरण की मनी लॉन्ड्रिंग के दृष्टिकोण से जांच प्रारंभ कर दी। इसी सिलसिले में जांच एजेंसी ने राजद एमएलसी सुनील सिंह को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। दो समन पर गैरहाजिर रहने के बाद वह तीसरे समन पर ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुए। पूछताछ के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने कथित तौर पर ली गई रकम, उसके स्थानांतरण और विभिन्न खातों में उपयोग से जुड़े सवाल किए। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चना दाल की आपूर्ति के नाम पर एकत्र की गई धनराशि कहां भेजी गई और इस पूरी हेराफेरी में किन-किन व्यक्तियों की मुख्य भूमिका रही है।प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा केवल राजद विधान पार्षद तक ही सीमित नहीं है। सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले में सुनील कुमार सिंह की पत्नी और पुत्र की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हर एक कड़ी को खंगाल रही है। एजेंसी यह देख रही है कि पैसों के लेन-देन में परिवार के अन्य सदस्यों की क्या भूमिका रही। फिलहाल सभी आरोपों की पुष्टि विस्तृत जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव हो सकेगी।