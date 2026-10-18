बिहार: राजगीर जाने वाले पर्यटक ध्यान दें! विजयादशमी पर जू और नेचर सफारी बंद, लगातार दो दिन नहीं मिलेगी एंट्री

बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर है। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के मद्देनजर राजगीर की जू सफारी और नेचर सफारी को दो दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राजगीर जू सफारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, 20 अक्टूबर, मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर दोनों सफारी का संचालन बंद रहेगा। वहीं, सोमवार को इनका नियमित साप्ताहिक अवकाश होता है। ऐसे में पर्यटक लगातार दो दिनों तक यहां वन्यजीवों को देखने और सफारी का आनंद लेने नहीं जा सकेंगे।

विजयादशमी पर प्रशासनिक कारणों से बंद रहेंगी दोनों सफारी

आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी का पूरा संचालन आम पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को नियंत्रित करने और प्रशासनिक प्रबंधों को सुचारु रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

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सोमवार और मंगलवार को नहीं मिलेगा सफारी घूमने का मौका

नियमित व्यवस्था के तहत राजगीर की जू सफारी और नेचर सफारी प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक अवकाश और आवश्यक रखरखाव के कारण बंद रहती हैं। इसके तुरंत बाद मंगलवार को विजयादशमी के चलते भी दोनों सफारी बंद रहेंगी। इस तरह पर्यटक लगातार दो दिनों तक सफारी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और न ही वन्यजीवों को करीब से देखने का आनंद ले पाएंगे।

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यात्रा और टिकट बुकिंग से पहले तारीखों का रखें ध्यान

प्रशासन ने बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश से राजगीर आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए होटल और टिकट की बुकिंग भी इसी हिसाब से करने की सलाह दी गई है।

दोनों दिन की बंदी समाप्त होने के बाद अगले निर्धारित कार्यदिवस से जू सफारी और नेचर सफारी का संचालन सामान्य समय और तय नियमों के अनुसार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए राजगीर घूमने की योजना बना रहे पर्यटक रवाना होने से पहले सफारी के संचालन की तारीखों की जानकारी जरूर ले लें।