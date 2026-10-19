बिहार: बिना गार्ड वाले एटीएम से 18.22 लाख की लूट, ड्रिल से खोला कैश बॉक्स; सर्वर ठप कर फरार हुए बदमाश

बिहार के समस्तीपुर जिले में बदमाशों ने एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हलई थाना क्षेत्र के चकलालशाही चौक पर पुराने थाना भवन के समीप स्थित इंडिया वन एटीएम से बदमाश 18 लाख 22 हजार 500 रुपये निकाल ले गए। रविवार की अहले सुबह हुई इस वारदात में बदमाशों ने मशीन के कैश बॉक्स के बोल्ट को ड्रिल से क्षतिग्रस्त कर दिया और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान एटीएम का सर्वर कनेक्शन भी बाधित कर दिया गया, जबकि मशीन की हार्ड डिस्क भी काम नहीं कर रही थी। रविवार देर शाम सर्वर से संपर्क टूटने की शिकायत के बाद जब तकनीकी टीम जांच के लिए पहुंची, तब लूट का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह है कि हलई चौक जैसे व्यस्त इलाके में स्थित यह एटीएम 24 घंटे खुला रहता था, लेकिन वहां कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। दुर्गापूजा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के दावों के बीच हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सर्वर से संपर्क टूटा तो सामने आई 18.22 लाख रुपये की लूट

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम एटीएम के सर्वर से संपर्क टूटने की शिकायत मिली थी। इसके बाद संबंधित कंपनी की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान एटीएम में लूट की जानकारी सामने आई। तकनीकी टीम ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद हलई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने मशीन के कैश बॉक्स को खोलने के लिए उसके बोल्ट को ड्रिल से क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद कैश बॉक्स खोलकर उसमें रखी नकदी निकाल ली। वारदात के दौरान एटीएम का सर्वर कनेक्शन बाधित कर दिया गया था। मशीन की हार्ड डिस्क भी काम नहीं कर रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बदमाशों ने किस तरीके से सर्वर और मशीन के सिस्टम को बाधित किया और कितनी देर तक इस वारदात को अंजाम दिया।

मुंबई से मंगाया जा रहा एटीएम का सीसीटीवी फुटेज

घटना की सूचना मिलने के बाद पटोरी के डीएसपी बीके माधवी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एटीएम और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। चूंकि एटीएम के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी ऑनलाइन होती है और उनका कंट्रोल मुंबई से संचालित किया जाता है, इसलिए संबंधित कंपनी से फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।



पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद बदमाशों की गतिविधियों, उनकी संख्या और वारदात को अंजाम देने के तरीके से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकेगी। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बदमाशों ने घटना से पहले एटीएम की रेकी की थी या उन्हें मशीन की तकनीकी बनावट और सुरक्षा व्यवस्था की पहले से जानकारी थी।

एसपी बोले- बदमाशों को एटीएम की तकनीकी जानकारी होने की आशंका

समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को एटीएम मशीन की तकनीकी जानकारी होने की आशंका है। उन्होंने यह भी बताया कि एटीएम में सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। पुलिस इस आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है कि वारदात में स्थानीय स्तर पर किसी लाइनर की भूमिका हो सकती है। एसपी के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी का स्टोरेज फुटेज मुंबई से मंगाया जा रहा है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही घटना का उद्भेदन करने का प्रयास किया जा रहा है।

24 घंटे खुला रहता था एटीएम, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

चकलालशाही चौक पर स्थित इंडिया वन एटीएम 24 घंटे खुला रहता था। यह जंदाहा-समस्तीपुर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है, जहां दिन-रात लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद वहां सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी। इस वजह से एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि पुराने थाना भवन के आसपास पहले पुलिस की मौजूदगी और आवाजाही अधिक रहती थी। नए थाना भवन में स्थानांतरण के बाद इलाके में पुलिस की गश्त को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस गश्त में कमी और वारदात के बीच किसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



एटीएम के तकनीकी सिस्टम को बाधित कर इतनी बड़ी रकम निकाल ले जाने से यह आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी तैयारी की थी। घटना के तत्काल सामने नहीं आने और कंपनी को इसकी जानकारी देर से मिलने से भी सुरक्षा निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद चौक के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त बाजार क्षेत्र में इस तरह की वारदात से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

छह महीने पहले मोहनपुर रोड के एटीएम से 2.11 लाख रुपये उड़ाए थे

समस्तीपुर जिले में एटीएम को निशाना बनाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 23 अप्रैल को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम में बदमाशों ने गैस कटर से मशीन काटकर करीब 2.11 लाख रुपये निकाल लिए थे। वारदात के बाद बदमाश स्कॉर्पियो से फरार हो गए थे।

उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन करीब छह महीने बीतने के बाद भी मामले का उद्भेदन नहीं हो सका है। न तो आरोपितों की गिरफ्तारी हुई और न ही चोरी की गई रकम बरामद की जा सकी है। अब चकलालशाही चौक स्थित इंडिया वन एटीएम से 18 लाख 22 हजार 500 रुपये की लूट ने एक बार फिर जिले में एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था और ऐसी घटनाओं के खुलासे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के सामने अब बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के साथ-साथ लूटी गई रकम बरामद करने की भी चुनौती है।

एसपी ने कहा- सभी बिंदुओं पर हो रही जांच

एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने दोहराया कि एटीएम की तकनीकी जानकारी रखने वाले बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले में स्थानीय लाइनर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एटीएम का सीसीटीवी फुटेज मुंबई से मंगाया जा रहा है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। एसपी ने जल्द ही घटना का उद्भेदन करने की बात कही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।