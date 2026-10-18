07:57 AM, 18-Oct-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

शारदीय नवरात्र में बिहार के सारण जिले स्थित आमी के मां अंबिका भवानी मंदिर में भक्ति का अनूठा माहौल है। सुबह चार बजे की आरती से लेकर आधी रात तक मां के जयकारे गूंज रहे हैं। कोई परिवार की खुशहाली की कामना लेकर पहुंच रहा है, तो कोई मनोकामना पूरी होने पर मां का विशेष शृंगार करा रहा है। नवरात्र के दौरान सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी हुई है।