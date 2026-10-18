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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:00 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:25 AM, 18-Oct-2026
बिहार: पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी में बनाएं करियर, नालंदा यूनिवर्सिटी दे रही सर्टिफिकेट कोर्स का मौकापर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में करियर बनाने या अपनी पेशेवर दक्षता बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय एक विशेष कोर्स लेकर आया है। दिसंबर में आयोजित होने वाले इस चार दिवसीय प्रशिक्षण में नेट-जीरो कैंपस, ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे विषयों को व्यावहारिक रूप से समझने का मौका मिलेगा। और पढ़ें
07:57 AM, 18-Oct-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचारशारदीय नवरात्र में बिहार के सारण जिले स्थित आमी के मां अंबिका भवानी मंदिर में भक्ति का अनूठा माहौल है। सुबह चार बजे की आरती से लेकर आधी रात तक मां के जयकारे गूंज रहे हैं। कोई परिवार की खुशहाली की कामना लेकर पहुंच रहा है, तो कोई मनोकामना पूरी होने पर मां का विशेष शृंगार करा रहा है। नवरात्र के दौरान सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी हुई है।
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