पटना के दियारा में बाढ़ का कहर: मकान गिरने से छह लोग दबे, अस्पताल में चल रहा इलाज; तेज धार में बहा अधेड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 07 Sep 2026 12:51 PM IST
सार
पटना के मनेर के दियारा इलाके में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बाढ़ के पानी से घिरे एक पक्का मकान अचानक भराभरा कर गिर गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी बीच दुधैला गांव में राशन लेने निकला 54 वर्षीय अधेड़ तेज धार में बहकर लापता हो गया। पूरी खबर पढ़ें...
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विस्तार
पटना के मनेर के दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किता चौहत्तर पूर्वी पंचायत के छिहत्तर गांव में बाढ़ के पानी से घिरे एक पक्के मकान के अचानक ढह जाने से अफरातफरी मच गई। हादसे के समय मकान में महेंद्र राय, परोजन राय, निर्मल राय समेत करीब आधा दर्जन लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत राहत-बचाव शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
बाढ़ के कारण कमजोर हुआ मकान
पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र कुमार के अनुसार, बाढ़ का पानी बढ़ने से मकान कमजोर हो गया था। इसी कारण ऐसा हुआ। हादसे में कुछ लोगों के घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, अंचल अधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि मकान गिरने की सूचना मिली है। राहत और बचाव के लिए एक टीम भेजी गई है। मामले की जानकारी ली जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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इधर, मनेर के दुधैला गांव में बाढ़ के पानी में 54 वर्षीय मंटू कुमार लापता हो गए। बताया गया कि बालेश्वर राय के पुत्र मंटू कुमार हाथी टोला गांव की दुकान से राशन लेने जा रहे थे। इसी दौरान मुंजी टोला पुल के पास पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए और तेज धारा में बह गए। घटना के बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश में जुटे हैं। दियारा क्षेत्र में लगातार बढ़ते बाढ़ के पानी के बीच एक ही दिन में मकान गिरने और अधेड़ के लापता होने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव व्यवस्था तेज करने की मांग की जा रही है।
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बाढ़ के कारण कमजोर हुआ मकान
पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र कुमार के अनुसार, बाढ़ का पानी बढ़ने से मकान कमजोर हो गया था। इसी कारण ऐसा हुआ। हादसे में कुछ लोगों के घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, अंचल अधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि मकान गिरने की सूचना मिली है। राहत और बचाव के लिए एक टीम भेजी गई है। मामले की जानकारी ली जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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विज्ञापनराशन लेने निकला अधेड़ तेज धार में बहा, तलाश जारी
इधर, मनेर के दुधैला गांव में बाढ़ के पानी में 54 वर्षीय मंटू कुमार लापता हो गए। बताया गया कि बालेश्वर राय के पुत्र मंटू कुमार हाथी टोला गांव की दुकान से राशन लेने जा रहे थे। इसी दौरान मुंजी टोला पुल के पास पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए और तेज धारा में बह गए। घटना के बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश में जुटे हैं। दियारा क्षेत्र में लगातार बढ़ते बाढ़ के पानी के बीच एक ही दिन में मकान गिरने और अधेड़ के लापता होने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव व्यवस्था तेज करने की मांग की जा रही है।
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