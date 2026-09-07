पटना के दियारा में बाढ़ का कहर: मकान गिरने से छह लोग दबे, अस्पताल में चल रहा इलाज; तेज धार में बहा अधेड़

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पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र कुमार के अनुसार, बाढ़ का पानी बढ़ने से मकान कमजोर हो गया था। इसी कारण ऐसा हुआ। हादसे में कुछ लोगों के घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, अंचल अधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि मकान गिरने की सूचना मिली है। राहत और बचाव के लिए एक टीम भेजी गई है। मामले की जानकारी ली जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।इधर, मनेर के दुधैला गांव में बाढ़ के पानी में 54 वर्षीय मंटू कुमार लापता हो गए। बताया गया कि बालेश्वर राय के पुत्र मंटू कुमार हाथी टोला गांव की दुकान से राशन लेने जा रहे थे। इसी दौरान मुंजी टोला पुल के पास पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए और तेज धारा में बह गए। घटना के बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश में जुटे हैं। दियारा क्षेत्र में लगातार बढ़ते बाढ़ के पानी के बीच एक ही दिन में मकान गिरने और अधेड़ के लापता होने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव व्यवस्था तेज करने की मांग की जा रही है।