बिहार में फिर डबल मर्डर : पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या; दुकान चलाने वाले दंपति को सोयी अवस्था में मार डाला

रोहतास जिले में बीती रात हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनरसिया गांव में घर की छत पर सो रहे एक दंपति की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय ननकी देवी और उनके 45 वर्षीय पति मणि भूषण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मणि भूषण कुमार मूल रूप से बेतिया के रहने वाले थे।

घर की छत पर सो रहे थे पति-पत्नी, अपराधियों ने मारी गोली

जानकारी के अनुसार, ननकी देवी और मणि भूषण कुमार रात में घर की छत पर सो रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और दोनों को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में भय का माहौल है और मृतक दंपति के बच्चे भी घटना से काफी डरे हुए हैं।

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बेदा मोड़ के पास चलाते थे होटल

बताया गया है कि ननकी देवी और मणि भूषण कुमार बेदा मोड़ के समीप वेबीज भंडार की दुकान चलाते थे। दोनों के चार बच्चे हैं। इनमें दो बेटे अभिषेक कुमार और सन्नी कुमार तथा दो बेटियां हैं। परिजनों के अनुसार, दंपति ने अपनी एक बेटी की शादी कर दी थी, जबकि दूसरी बेटी अभी अविवाहित है। अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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पहले पति की मौत के बाद देवर के करीब आई थीं ननकी देवी

मिली जानकारी के मुताबिक, ननकी देवी के पहले पति कृष्णा बिन्द की करीब पांच साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद ननकी देवी ने अपने देवर मणि भूषण कुमार के साथ मिलकर बेदा मोड़ के पास ‘वेज कॉर्नर’ नाम से भोजनालय शुरू किया था। भोजनालय चलाने के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए। इसके बाद दोनों काफी समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में उन्होंने विधिवत शादी कर ली थी।

बेटे ने बताया- छत से आई तेज आवाज, बाहर निकला तो दरवाजा था बंद

मृतका के बेटे अभिषेक कुमार ने घटना को लेकर जानकारी दी। उसके अनुसार, वारदात बीती रात करीब दो बजे हुई। अभिषेक ने बताया कि छत से तेज आवाज आने के बाद उसने अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद अभिषेक ने शोर मचाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खोला। इसके बाद जब सभी लोग छत पर पहुंचे तो ननकी देवी और मणि भूषण कुमार खून से लथपथ पड़े थे। अभिषेक के मुताबिक, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

घटना की सूचना मिलते ही सासाराम मुफस्सिल थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया।

फिलहाल पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और घटना के पीछे की वजह तथा आरोपियों की पहचान का पता लगाने में जुटी है। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है।

पोस्टमार्टम हाउस और घटनास्थल पर जुटी भीड़

दोहरे हत्याकांड की जानकारी फैलते ही घटनास्थल के साथ-साथ पोस्टमार्टम हाउस पर भी लोगों की भीड़ जुट गई। इलाके के लोग घटना को लेकर सकते में हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि दंपति की हत्या के पीछे वजह क्या थी और वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी कौन हैं।