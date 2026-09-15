बिहार: श्राद्ध भोज के बाद बिगड़ी 20 लोगों की तबीयत, 12 बच्चों समेत 20 बीमार; तीन एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल

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परिजनों के बताया कि सोमवार रात श्राद्ध कर्म के बाद आयोजित भोज में लोगों ने भोजन किया था। करीब 10 घंटे बाद शाम छह बजे के करीब कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते कई अन्य लोगों में भी इसी तरह के लक्षण सामने आने लगे। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। बीमार लोगों को इलाज के लिए तीन एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।एक साथ 20 लोगों के बीमार पड़ने के बाद भोजन से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, बीमारी की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जानकारी ली जा रही है।ये भी पढ़ें-घटना की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ और सीओ ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बीमार लोगों के समुचित इलाज और स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।