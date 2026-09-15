बिहार: माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की तारीख फिर बढ़ी, अब 22 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 15 Sep 2026 06:16 PM IST
सार
बिहार एसटीईटी 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 सितंबर 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी। परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के पहले सप्ताह से संभावित है।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 22 सितंबर 2026 तक अंतिम रूप से विस्तारित किया गया है।
विदित हो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज, 15 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। अब अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 22 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, STET 2026 परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह से किया जाना संभावित है।
विज्ञापन
विदित हो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज, 15 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। अब अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 22 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, STET 2026 परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह से किया जाना संभावित है।
विज्ञापन