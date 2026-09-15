बिहार: माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की तारीख फिर बढ़ी, अब 22 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

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विदित हो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज, 15 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। अब अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 22 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, STET 2026 परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह से किया जाना संभावित है।

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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 22 सितंबर 2026 तक अंतिम रूप से विस्तारित किया गया है।