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Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   Bihar STET 2026 Application Deadline Extended to 22 September Exam Expected in November Check Details

बिहार: माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की तारीख फिर बढ़ी, अब 22 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

Tue, 15 Sep 2026 06:16 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 15 Sep 2026 06:16 PM IST
सार

बिहार एसटीईटी 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 सितंबर 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी। परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के पहले सप्ताह से संभावित है।

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Bihar STET 2026 Application Deadline Extended to 22 September Exam Expected in November Check Details
हांसी ब्रेकिंग न्यूज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 22 सितंबर 2026 तक अंतिम रूप से विस्तारित किया गया है।
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विदित हो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज, 15 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। अब अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 22 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, STET 2026 परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह से किया जाना संभावित है।
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