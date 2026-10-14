बिहार: एसटीएफ इंस्पेक्टर पर हेलमेट से हमला, सिर फटा; भाजपा नेता ज्योति शेखर सिंह हिरासत में

पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को कार और बाइक की टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक एसटीएफ इंस्पेक्टर के सिर पर हेलमेट से वार करने का आरोप लगा है। हमले में इंस्पेक्टर अमित कुमार का सिर फट गया और उन्हें गंभीर चोट आई। मामले में बीजेपी नेता ज्योति शेखर सिंह की पहचान आरोपी के रूप में हुई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस घटना के कारणों और विवाद के दौरान हुई पूरी घटना की जांच कर रही है।

कार ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, सड़क पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार एसटीएफ कार्यालय से मुख्यालय जा रहे थे। इसी दौरान पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पोस्ट के पास एक कार ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद अमित कुमार बीच सड़क पर लड़खड़ाकर गिर गए। इसके बाद कार सवार और बाइक सवार के बीच विवाद शुरू हो गया।

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हेलमेट से सिर पर वार करने का आरोप, इंस्पेक्टर घायल

आरोप है कि कार और बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद के दौरान कार सवार ने हेलमेट से अमित कुमार के सिर पर वार कर दिया। इस हमले में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और सिर फट गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घायल अमित कुमार फिलहाल एसटीएफ में प्रशिक्षण से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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बीजेपी नेता ज्योति शेखर सिंह हिरासत में

इस मामले में आरोपी की पहचान बीजेपी नेता ज्योति शेखर सिंह के रूप में हुई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि टक्कर के बाद विवाद किस वजह से बढ़ा और घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के क्रम, विवाद की वजह और हमले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।