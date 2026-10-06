बिहार: पटना में भाजपा का बड़ा कार्यक्रम, सेवा ज्योति यात्रा से क्या मैसेज देंगे नितिन नवीन?; PM करेंगे संबोधित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा की प्रदेश महासचिव और पटना कार्यक्रम की संयोजक प्रीति शेखर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सरकार के अन्य मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से पूरा होने वाला संकल्प है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है।प्रीति शेखर के अनुसार संकल्प सभा के बाद सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि मीठापुर ब्रिज का नामकरण सेवा ज्योति चौक किया गया है। यात्रा सेवा ज्योति चौक से शुरू होकर तारामंडल, हड़ताली मोड़, गांधी मैदान, इस्कॉन टेंपल और आर ब्लॉक होते हुए आगे जाएगी। यात्रा के जरिए सेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।प्रीति शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की।