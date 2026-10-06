बिहार: RLM में फिर खींचतान! सारण शिक्षक सीट पर तीन विधायक निर्दलीय के साथ, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किसे?

माधव आनंद बोले- पार्टी को बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार

मधुबनी विधायक और आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद ने पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आरएलएम को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वह इसके लिए तैयार हैं। माधव आनंद कहा कि जनता चाहती है कि पार्टी बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भाजपा के साथ गठबंधन के लिए भी आरएलएम का मजबूत और अस्तित्व में रहना जरूरी है।



आरएमएल आलाकमान की ओर से क्या मैसेज दिया?

आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर पार्टी में किसी तरह की बगावत से इनकार किया गया है। आलाकमान की ओर से कहा गया है कि पार्टी में कोई विधायक बागी नहीं हुआ है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। यानी एक तरफ पार्टी नेतृत्व सारण शिक्षक सीट पर जदयू उम्मीदवार पुष्कर आनंद के समर्थन में है, जबकि पार्टी के तीन विधायक आरएलएम नेता रामपुकार सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचकर उनके प्रति समर्थन का संदेश दे रहे हैं। यही स्थिति आरएलएम के भीतर राजनीतिक खींचतान की चर्चा का आधार बन गई है।



23 अक्तूबर को आठ सीटों पर मतदान

बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। इनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन आठ सीटों के लिए मतदान 23 अक्तूबर को होगा, जबकि मतगणना 27 अक्तूबर को की जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख छह अक्तूबर है।