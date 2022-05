{"_id":"6285cc0c17aac835121323a1","slug":"opium-cultivation-in-a-village-of-gaya-near-jharkhand-border-police-seized-around-150-kg-of-liquid-opium-over-3000-kg-of-ganja-brown-sugar","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gaya News: झारखंड सीमा पर जमकर हो रही अफीम की खेती, बिहार पुलिस ने 3000 किलो से अधिक गांजा किया जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 19 May 2022 10:18 AM IST