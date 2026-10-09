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बिहार: नीतीश संवाद का शुभारंभ कर 15 मिनट में निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा ने क्या बड़ी घोषणा कर दी?

Fri, 09 Oct 2026 02:30 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Fri, 09 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

जदयू प्रदेश कार्यालय में फरक्का जलसंधि पर आयोजित ‘नीतीश संवाद’ कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार करीब 15 मिनट में निकल गए। इस दौरान संजय झा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बड़ा बयान दिया। आइये जानते हैं पूरा मामला...

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Nitish Samvad: Sanjay Jha Says JDU Events Will Be Held in Nitish Kumar’s Name Nishant Kumar
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहुंचे प्रदेश कार्यालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को फरक्का जलसंधि के मुद्दे पर ‘नीतीश संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे और इसका उद्घाटन किया। हालांकि, वह करीब 15 मिनट बाद ही वहां से निकल गए। इस बीच जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों और नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया।

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संजय झा ने कहा कि जदयू के आगे होने वाले सभी कार्यक्रम नीतीश कुमार के नाम पर ही आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने करीब 20 वर्षों तक बिहार के लिए काम किया है। पार्टी की पहचान और उसकी राजनीतिक पूंजी भी उन्हीं से जुड़ी है। संजय झा ने कहा, “उनकी ही पार्टी है। सारी पूंजी भी उनकी ही है।” उन्होंने निशांत कुमार को जदयू का भविष्य बताते हुए कहा कि पार्टी के लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे।
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नीतीश कुमार के नाम पर होंगे पार्टी के कार्यक्रम
‘नीतीश संवाद’ के दौरान संजय झा ने कहा कि आगे पार्टी का जो भी कार्यक्रम होगा, वह नीतीश कुमार के नाम से ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बिहार के लिए नीतीश कुमार के योगदान और उनकी कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रम भी उन्हीं के नाम पर होंगे।
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पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार। - फोटो : अमर उजाला
निशांत कुमार को बताया जदयू का भविष्य
संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी का भविष्य बताते हुए उनके नेतृत्व में काम करने की बात कही। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और नेतृत्व को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि, निशांत कुमार की भूमिका को लेकर इस बयान में अन्य विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

फरक्का जलसंधि पर हुआ नीतीश संवाद
जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय फरक्का जलसंधि था। नीतीश कुमार ने पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और करीब 15 मिनट बाद वहां से रवाना हो गए। कार्यक्रम में फरक्का जलसंधि से जुड़े मुद्दे पर संवाद आयोजित किया गया।
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