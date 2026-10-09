बिहार: नीतीश संवाद का शुभारंभ कर 15 मिनट में निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा ने क्या बड़ी घोषणा कर दी?

पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को फरक्का जलसंधि के मुद्दे पर ‘नीतीश संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे और इसका उद्घाटन किया। हालांकि, वह करीब 15 मिनट बाद ही वहां से निकल गए। इस बीच जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों और नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया।

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