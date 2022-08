Bihar Politics: नीतीश ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, तेजस्वी बोले- हम चाचा-भतीजा हैं, होती रहती है लड़ाई

आज बिहार ने सियासी उठापटक का एक और दौर देखा। नीतीश कुमार ने सभी कयासों पर मुहर लगाते हुए आज एनडीए से नाता तोड़ने का एलान करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने कहा कि हमें 164 विधायकों का समर्थन हासिल है। राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी वो हमें अच्छा नहीं लगा था। कई तरह की बातें की रही थी वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था।

#WATCH | Seven parties including 164 MLAs along with independent MLAs in our Mahagathbandhan, says Nitish Kumar at a joint presser with RJD's Tejashwi Yadav after meeting Bihar Governor. pic.twitter.com/VcrD815kFL

#WATCH | Nobody can take the legacy of our ancestors...We thank Nitish Kumar as well as Laluji...All of us wanted BJP's agenda shouldn't be implemented in Bihar, we all know Laluji stopped 'Rath' of Advaniji, we won't relent at any cost: RJD 's Tejashwi Yadav with Nitish Kumar pic.twitter.com/HyZjUankoO