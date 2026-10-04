बिहार: पति के घर न्याय मांगने पहुंची महिला के साथ पुलिस की बदसलूकी का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित अमानवीय व्यवहार और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में डायल-112 की पुलिस टीम के कुछ कर्मी महिला को बाल पकड़कर जबरन हिरासत में लेते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान महिला के विरोध करने पर उसे जमीन पर पटककर मारपीट और घसीटते हुए भी देखा जा रहा है।

वीडियो में कांटी थाने में तैनात दारोगा निवेदिता के अलावा डायल-112 के पदाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिसकर्मियों के इस व्यवहार को देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

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स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, पीड़ित महिला ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। उसका पति कथित तौर पर कई महीनों से लापता है। इसके बाद से ससुराल पक्ष के लोग उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, महिला न्याय की गुहार लगाने के लिए अपने पति के घर पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और उसे हिरासत में लेने का प्रयास किया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला को जबरन अपने साथ ले जाने के दौरान उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की।

वायरल वीडियो में स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

इस मामले में एसडीपीओ पश्चिमी-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में शिकायत मिली है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट, बदसलूकी और घसीटने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।