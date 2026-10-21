फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news :robbery at csp center operator head split open resisted police investigate

बिहार: दिनदहाड़े यहां हुई लूट, विरोध करने पर संचालक का सिर फोड़ा; हथियार लहराते फरार हुए चार बदमाश

Wed, 21 Oct 2026 07:01 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 07:01 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चार बदमाशों ने इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) में लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने संचालक विजय कुमार के सिर पर हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news :robbery at csp center operator head split open resisted police investigate
पुलिस मामले की जांच में जुटी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक से आए चार बदमाश पकड़ी चौक स्थित इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) में घुसे और रुपये लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने हथियार से हमला कर सीएसपी संचालक का सिर फोड़ दिया।

विज्ञापन


इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ सरैया अभिजित कौर और करजा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की।

विज्ञापन

इस घटना को लेकर पीड़ित सीएसपी संचालक विजय कुमार ने बताया कि बाइक पर सवार होकर आए चार बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र में घुस गए। उन्होंने हथियार तानते हुए रुपये मांगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल तान दी और सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद काउंटर में रखा नकदी का बैग लेकर फरार हो गए। हमले में उनका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे हथियार लहराते हुए रुपये लेकर फरार हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

पूरे मामले में एसडीपीओ सरैया अभिजित कौर ने बताया कि चार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की जांच की जा रही है। अपराधियों के भागने की दिशा में नाकेबंदी कर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों के हुलिये की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लूटकांड का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराधी एक बैग लेकर फरार हुए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सीएसपी केंद्र से लूट संचालक का सिर फोड़ा

पुलिस मामले की जांच में जुटी।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed