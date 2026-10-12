रिश्ते का कत्ल : नानी के सिर पर चाकू का 20 से ज्यादा वार; क्यों नाती के सिर पर खून हुआ सवार? बिहार में वारदात

गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के बनरहां गांव में रविवार देर रात एक युवक ने अपनी 85 वर्षीय नानी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। मृतका की पहचान कोईलासी खातून के रूप में हुई है। हत्या का आरोप उनके 21 वर्षीय नाती साहेब हुसैन पर है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए।

मिली जानकारी के अनुसार, भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव निवासी अनवर मियां का पुत्र साहेब हुसैन बचपन से ही अपने मामा के घर बनरहां गांव में रहता था। पिछले कुछ दिनों से वह अपने गांव में रह रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वह शुक्रवार को अपने मामा के घर आया था।

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बताया जाता है कि रविवार रात खाना खाने के बाद साहेब हुसैन अपनी नानी और ममेरे भाई के साथ एक ही कमरे में सो रहा था। रात करीब दो बजे वह अचानक उठा और चाकू से अपनी नानी के सिर पर लगातार दो दर्जन से अधिक वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

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घटना के दौरान कमरे में मौजूद ममेरा भाई शोर मचाते हुए बाहर निकला और आसपास के लोगों को जगाया। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपित को काबू में कर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। सोमवार को पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। मौके से घटना में प्रयुक्त चाकू समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।