बिहार: अपराध करने निकला था कुख्यात विकास यादव? पुलिस ने पिस्तौल और चार कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया

मुजफ्फरपुर पुलिस ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे कुख्यात विकास यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विकास यादव के खिलाफ जिले के तीन थानों में हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले पहले से दर्ज हैं। बेनीबाद थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रमौली चौक के पास से उसे गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी एसडीपीओ पूर्वी एक अलय वत्स ने दी।

दरअसल, मुजफ्फरपुर पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान बेनीबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने रमौली चौक के पास एक युवक को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि वह किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।

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उसके पास से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार, विकास यादव हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से संभावित घटना को टाल दिया गया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

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इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ पूर्वी एक अलय वत्स ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान बेनीबाद थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विकास यादव औराई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं।

इस कार्रवाई के दौरान एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।