बिहार: जमुई में प्रेमिका के सामने युवक ने खुद को मारी गोली, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुई Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sun, 18 Oct 2026 09:02 PM IST
सार
जमुई शहर के कृष्णपट्टी मोहल्ले में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के सामने कनपटी पर गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल भानु सिंह उर्फ समर सिंह की पटना ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर की है।
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विस्तार
जमुई शहर के कृष्णपट्टी मोहल्ले के वार्ड नंबर 12 में रविवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के सामने ही अपनी कनपटी पर पिस्तौल से गोली मार ली। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। मृतक की पहचान भानु सिंह उर्फ समर सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई, जबकि मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
कमरे के अंदर से अचानक सुनाई दी गोली चलने की आवाज
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रविवार दोपहर करीब तीन बजे की है। बताया जाता है कि भानु सिंह अपनी प्रेमिका के साथ घर के एक कमरे में मौजूद था। इसी दौरान अचानक कमरे के भीतर से गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग घबराकर कमरे की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर भानु सिंह को खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिरा पाया गया। इसके बाद परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई।
सदर अस्पताल से पटना रेफर, रास्ते में तोड़ा दम
घटना के बाद परिजन आनन-फानन में घायल युवक को लेकर जमुई सदर अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर पटना जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।
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प्रेमिका हिरासत में, एफएसएल टीम ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और युवक के साथ कमरे में मौजूद उसकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की तकनीकी टीम को भी बुलाया गया। टीम घटनास्थल से फिंगरप्रिंट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। युवक ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही घटना से जुड़ी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।
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कमरे के अंदर से अचानक सुनाई दी गोली चलने की आवाज
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रविवार दोपहर करीब तीन बजे की है। बताया जाता है कि भानु सिंह अपनी प्रेमिका के साथ घर के एक कमरे में मौजूद था। इसी दौरान अचानक कमरे के भीतर से गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग घबराकर कमरे की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर भानु सिंह को खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिरा पाया गया। इसके बाद परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई।
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सदर अस्पताल से पटना रेफर, रास्ते में तोड़ा दम
घटना के बाद परिजन आनन-फानन में घायल युवक को लेकर जमुई सदर अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर पटना जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।
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प्रेमिका हिरासत में, एफएसएल टीम ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और युवक के साथ कमरे में मौजूद उसकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की तकनीकी टीम को भी बुलाया गया। टीम घटनास्थल से फिंगरप्रिंट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। युवक ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही घटना से जुड़ी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।