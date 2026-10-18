बिहार: जमुई में प्रेमिका के सामने युवक ने खुद को मारी गोली, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान मौत

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रविवार दोपहर करीब तीन बजे की है। बताया जाता है कि भानु सिंह अपनी प्रेमिका के साथ घर के एक कमरे में मौजूद था। इसी दौरान अचानक कमरे के भीतर से गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग घबराकर कमरे की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर भानु सिंह को खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिरा पाया गया। इसके बाद परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई।घटना के बाद परिजन आनन-फानन में घायल युवक को लेकर जमुई सदर अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर पटना जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और युवक के साथ कमरे में मौजूद उसकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की तकनीकी टीम को भी बुलाया गया। टीम घटनास्थल से फिंगरप्रिंट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। युवक ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही घटना से जुड़ी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।