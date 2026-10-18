फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news :major unrest after murder of youth who returning from a fair the accused house

बिहार: युवक की हत्या के बाद बवाल, गुस्साई भीड़ ने आधा दर्जन घरों में लगाई आग; कई थानों की पुलिस तैनात

Sun, 18 Oct 2026 02:17 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 18 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में मेला घूमने गए नवनीत कुमार की हत्या के बाद रविवार सुबह जमकर बवाल हुआ। शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के करीब आधा दर्जन घरों में आग लगा दी। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news :major unrest after murder of youth who returning from a fair the accused house
हत्या के बाद तनाव

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र में मेला घूमने गए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के बाद रविवार सुबह माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने जमकर उपद्रव किया और आरोपियों के घरों में आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त बल को मौके पर तैनात किया गया है। सूचना मिलने पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी, एसडीपीओ सरैया अभिजित कौर सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है।

विज्ञापन

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि करजा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे गांव निवासी नवनीत कुमार देर रात अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ मेला घूमने निकला था। इसी दौरान किसी बात को लेकर नवनीत और उसके दोस्तों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि विवाद के बाद दोस्तों ने नवनीत कुमार की जमकर पिटाई की और उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रविवार सुबह जैसे ही नवनीत का शव गांव पहुंचा, उसे देखकर स्थानीय लोग उग्र हो गए। मृतक और आरोपी अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। इस वजह से तनाव और बढ़ गया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घरों को निशाना बनाया और करीब आधा दर्जन घरों में आग लगा दी। आगजनी के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां तैनात की गईं। जिले से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।



ये भी पढ़ें- बिहार: तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार से अब क्या मांग कर दी? कहा- हजारों नियोजित शिक्षकों की सेवा पर संकट

इस घटना को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेस कुमार मिश्र ने कहा कि हत्या के मामले में पुलिस त्वरित और अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल, गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

हत्या के बाद तनाव

हत्या के बाद तनाव

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed