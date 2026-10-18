बिहार: बेटियों से छेड़खानी करने वालों का हाथ काटकर लाने पर दो लाख का इनाम देंगे पप्पू यादव, सांसद ने किया एलान

मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव खुर्दा में मेले के उद्घाटन के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मंच से ऐलान किया कि बेटी से छेड़खानी करने वाले का हाथ काटकर लाने वाले को वह दो लाख रुपये का इनाम देंगे। सांसद ने कहा, “बेटी की तरफ हाथ बढ़ाने वालों का हाथ काटकर लाइए और पप्पू यादव से दो लाख रुपये का इनाम लीजिए। जो भी बेटी को छेड़े, उसे दंड भी दीजिए और तुरंत पप्पू यादव से दो लाख रुपये लीजिए।”

उन्होंने कहा कि बेटी और मां के सम्मान के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे दोषी किसी भी जाति, धर्म या मजहब का हो। पप्पू यादव ने कहा कि छेड़खानी करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति समाज के साथ वहशीपन करेगा, चाहे उसका परिवार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से जुड़ा हो, तो उसके खिलाफ महाभारत से भी बड़ी लड़ाई शुरू होगी। खुर्दा महोत्सव में संबोधन के दौरान सांसद ने बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बेटियों की आबरू की रक्षा के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

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खुर्दा गांव पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का पैतृक गांव है। यह मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड में स्थित है। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहां महोत्सव और मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें कुश्ती, कबड्डी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। मुंबई से आने वाले कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं।

पिछले कुछ दिनों में बिहार के जमुई, बांका, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कुछ अन्य जिलों में नाबालिगों और युवतियों से छेड़खानी की घटनाएं सामने आईं और इनके वीडियो वायरल हुए। पुलिस ने इन मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इन अलग-अलग घटनाओं की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने निंदा की थी।