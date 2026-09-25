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प्रशांत किशोर को झटका: जन सुराज के घोषित प्रत्याशी ने टिकट नकारा; किसपर लगाया आरोप? स्वतंत्र लड़ने का एलान

Sat, 26 Sep 2026 08:41 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 08:41 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर जन सुराज में विवाद सामने आया है। टिकट मिलने के एक दिन बाद भूषण कुमार झा ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान किया।

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Prashant Kishor Jan Suraaj Candidate Rejects Party Ticket Alleges Pressure and Announces Independent Run
उम्मीदवार ने छोड़ा जन सुराज का साथ - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के प्रत्याशी उम्मीदवार भूषण कुमार झा के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भूषण झा ने 25 सितंबर को शहर के एक होटल में प्रशांत किशोर की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद जन सुराज छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का एलान किया है। उन्होंने बैठक के दौरान अपने और समर्थक शिक्षकों के साथ कथित व्यवहार को लेकर कई आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पार्टी ने उन्हें एक दिन पहले ही टिकट दिया था। वहीं, जन सुराज की ओर से बताया गया है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए प्रत्याशी के नाम की जल्द घोषणा की जाएगी।
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बैठक में करीब एक दर्जन शिक्षक साथियों के साथ पहुंचे थे भूषण झा
भूषण झा आज की बैठक में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में आमंत्रित किए गए थे। उनके साथ करीब एक दर्जन शिक्षक साथी भी बैठक में पहुंचे थे। भूषण झा का आरोप है कि बैठक के दौरान जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनके समर्थक शिक्षकों को रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका वक्तव्य मीडिया तक नहीं पहुंचने देने का प्रयास किया गया।
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पार्टी की तय बात बोलने के दबाव का लगाया आरोप
भूषण झा का कहना है कि उन पर पार्टी की ओर से तय बात बोलने का दबाव बनाया गया, जिसे उन्होंने आपत्तिजनक माना। उनके अनुसार, बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सैकड़ों शिक्षक साथियों से इस संबंध में मंतव्य लिया। इसके बाद अधिकांश साथियों की सलाह पर उन्होंने तिरहुत के शिक्षक साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया।
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प्रशांत किशोर के संबोधन में नाम नहीं लिए जाने का दावा
भूषण झा ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशांत किशोर के संबोधन में शिक्षक सीट के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम नहीं लिया गया। उनका दावा है कि बैठक में कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों को देखकर उन्हें लगा कि संगठन को अभी काफी प्रशिक्षण की जरूरत है।

जन सुराज जल्द घोषित करेगी शिक्षक सीट के नए प्रत्याशी का नाम
वहीं, पार्टी की ओर से बताया गया है कि फिलहाल तिरहुत में जन सुराज के एकमात्र उम्मीदवार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. वी. मोहन होंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी।
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