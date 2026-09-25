प्रशांत किशोर को झटका: जन सुराज के घोषित प्रत्याशी ने टिकट नकारा; किसपर लगाया आरोप? स्वतंत्र लड़ने का एलान

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भूषण झा आज की बैठक में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में आमंत्रित किए गए थे। उनके साथ करीब एक दर्जन शिक्षक साथी भी बैठक में पहुंचे थे। भूषण झा का आरोप है कि बैठक के दौरान जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनके समर्थक शिक्षकों को रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका वक्तव्य मीडिया तक नहीं पहुंचने देने का प्रयास किया गया।भूषण झा का कहना है कि उन पर पार्टी की ओर से तय बात बोलने का दबाव बनाया गया, जिसे उन्होंने आपत्तिजनक माना। उनके अनुसार, बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सैकड़ों शिक्षक साथियों से इस संबंध में मंतव्य लिया। इसके बाद अधिकांश साथियों की सलाह पर उन्होंने तिरहुत के शिक्षक साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया।ये भी पढ़ें-भूषण झा ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशांत किशोर के संबोधन में शिक्षक सीट के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम नहीं लिया गया। उनका दावा है कि बैठक में कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों को देखकर उन्हें लगा कि संगठन को अभी काफी प्रशिक्षण की जरूरत है।वहीं, पार्टी की ओर से बताया गया है कि फिलहाल तिरहुत में जन सुराज के एकमात्र उम्मीदवार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. वी. मोहन होंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी।