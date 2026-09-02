बिहार: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कल एसकेएमसीएच का करेंगे दौरा; तैयारियों में जुटा प्रशासन

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इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान मंत्री को कोई कमी नहीं दिखे और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इसे लेकर जिला प्रशासन दिन-रात एक करके तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज रोड के आसपास अतिक्रमण की गई सड़क को आज अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है।वहीं, इस मामले में एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री के आधिकारिक दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके आगमन का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम मंजूर हो चुका है। मंत्री के कल के दौरे को लेकर अस्पताल परिसर में युद्ध स्तर पर रंग-रोगन, मरम्मत और साफ-सफाई का कार्य पूरा किया जा रहा है। बचा हुआ काम अंतिम चरण में चल रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कल एसकेएमसीएच में नवनिर्मित अत्याधुनिक 30 बेड वाले गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस नई सुविधा से उत्तर बिहार के गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे अरसे से मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज परिसर में बने टाटा मेमोरियल द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल का जायजा लेंगे। इस दौरान वहां उपलब्ध इलाज की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के अंतिम चरण में स्वास्थ्य मंत्री एसकेएमसीएच के लेक्चर थिएटर में डॉक्टरों, मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक विशेष संवाद सत्र में भाग लेंगे।ये भी पढ़ें-स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कल मुजफ्फरपुर में आगमन को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि बुधवार को SKMCH परिसर और उसके आसपास के मुख्य मार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक बुलडोजर कार्रवाई की गई। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओ आनंद उत्सव ने बताया कि वीआईपी दौरे और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया है। मंत्री के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही, मेडिकल कॉलेज मार्ग पर यातायात बाधित न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।