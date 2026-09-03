बिहार: स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में मची भीड़, जदयू नेता की सात लाख की चेन गायब; पुलिस ने शुरू की जांच

बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर आगमन के दौरान बड़ी घटना सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत के लिए आयोजित समारोह की भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के गले से करीब 7 लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन उड़ा ली। इस हाई-प्रोफाइल चोरी की घटना के बाद राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, पूरी घटना जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी चौक की है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं द्वारा उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। सकरी चौक पर मंत्री का काफिला रुकते ही कार्यकर्ताओं में फूल-माला पहनाने और बुके देने की होड़ मच गई थी।इसी दौरान कुढ़नी प्रखंड के लदौरा निवासी एवं जेडीयू नेता राजेश मंडल भी स्वास्थ्य मंत्री को माला पहनाने के लिए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। पीड़ित नेता राजेश मंडल ने बताया कि जब वह मंत्री निशांत कुमार को माला पहना रहे थे, तब उसी आपाधापी और भारी भीड़ के बीच अचानक उनके गले से सोने की भारी चेन गायब हो गई।मामले में जेडीयू नेता राजेश मंडल के अनुसार, चेन की कीमत करीब 7 लाख रुपये है। स्वागत समारोह खत्म होने और भीड़ कम होने के बाद जब उनका ध्यान अपने गले पर गया तो उनके होश उड़ गए। इस मामले में उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अन्य स्थानीय नेताओं और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को दी।इस मामले को लेकर जेडीयू नेता राजेश मंडल द्वारा तुर्की थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई गई है। आवेदन में बताया गया कि मंत्री जी को माला पहनाने के क्रम में ही किसी ने उनके गले से चेन खींच ली या फिर वह भीड़ के धक्के से टूटकर गिर गई, इसकी उन्हें सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन स्वागत समारोह के दौरान ही यह घटना हुई है।पूरे मामले में तुर्की थाना के थानाध्यक्ष सह सब इंस्पेक्टर सेंटू कुमार ने घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। थानाध्यक्ष सेंटू कुमार ने बताया कि जेडीयू नेता राजेश मंडल द्वारा चेन चोरी का आवेदन प्राप्त हुआ है।पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और वीआईपी मूवमेंट के दौरान बनाई गई वीडियो फुटेज तथा सकरी चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान कर चेन बरामद की जा सके। पुलिस इस मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।