फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   criminal shot a young who returning from fair upon seeing crowd assailant abandoned his motorcycle and fled.

बिहार: मुजफ्फरपुर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हाथ में लगी गोली; बाइक छोड़कर भागे बदमाश

Mon, 19 Oct 2026 08:32 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 19 Oct 2026 08:32 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र में रविवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने आशु कुमार पर फायरिंग कर दी। हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया। बदमाश मौके पर अपाचे बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है।

विज्ञापन
criminal shot a young who returning from fair upon seeing crowd assailant abandoned his motorcycle and fled.
गोलीबारी में युवक घायल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में युवक घायल हो गया। वारदात के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने पर बदमाश अपनी अपाचे बाइक छोड़कर फरार हो गए। घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल की पहचान बोचहां थाना क्षेत्र के दहीमन मानपुर गांव निवासी आशु कुमार, पिता जगन्नाथ राय के रूप में हुई है।

घायल आशु कुमार ने बताया कि वह रविवार रात नवरात्रि का मेला देखकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान एक स्कूल के पास बाइक से पहुंचे दो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली उसके हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से भाग निकले और अपनी अपाचे बाइक वहीं छोड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है।

विज्ञापन

एसडीपीओ ने कहा- सभी बिंदुओं पर जांच जारी
मामले में एसडीपीओ पूर्वी अलय वत्स ने बताया कि बोचहां थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है। घटनास्थल से एक बाइक बरामद की गई है। घायल का अस्पताल में बयान लिया जा रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया जा रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed