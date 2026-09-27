गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर पर अलर्ट: नेपाल में भारी बारिश की आशंका, छह घंटे में तैयारियां पूरी करने के निर्देश

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सारण जिले के मकेर और दरियापुर प्रखंड सहित अन्य संभावित प्रभावित क्षेत्रों में नावों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नावों पर लाल झंडा एवं आवश्यक बैनर/फ्लेक लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी अंचलों में पर्याप्त मात्रा में पॉलिथीन शीट का स्टॉक रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्यालय से उपलब्ध कराने को कहा गया है।तटबंधों की निरंतर निगरानी एवं नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 48 होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। मढ़ौरा और सोनपुर अनुमंडल पदाधिकारियों को कमांडेंट से जवानों के संपर्क नंबर प्राप्त कर नियमित निगरानी में उनका उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए मढ़ौरा अनुमंडल, मकेर एवं दरियापुर में दो-दो एसडीआरएफ कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक समन्वय हेतु एडीएमओ को निर्देशित किया गया है।ये भी पढ़ें-सभी प्रखंडों में सामुदायिक रसोई को तैयार अवस्था में रखने, वेंडरों की पहचान कर आवश्यक कच्ची सामग्री एवं बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश बीडीओ, सीओ एवं एसडीओ को दिया गया है।जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मुखिया एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें अद्यतन स्थिति से अवगत कराने तथा उनके माध्यम से आम लोगों तक आवश्यक सूचना पहुंचाने एवं स्थानीय फीडबैक प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है।विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से एसडीपीओ एवं थानाध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित कर आकस्मिक परिस्थितियों में आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकतानुसार मेडिकल कैंप एवं एंबुलेंस को तैयार अवस्था में रखने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को संभावित स्थिति को देखते हुए पूर्व तैयारी, सतत निगरानी एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।