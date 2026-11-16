छठ पूजा: दुबई के समुद्र तट पर गूंजे छठी मैया के गीत, बिहार और यूपी के 100 से अधिक लोगों ने मनाया महापर्व

मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह में बिहार का ऐतिहासिक और पारंपरिक महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। समुद्र किनारे स्थित मामजराह बीच पर छठी मैया के गीत गूंजे और बड़ी संख्या में बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। विदेश की धरती पर छठ महापर्व मनाने की तस्वीरें सामने आने के बाद इसकी चर्चा हो रही है।

मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर नितेश झा ने इस आयोजन की तस्वीरें साझा की हैं। वर्तमान में अहियापुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर निवासी नितेश पिछले सात वर्षों से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर में नौकरी कर रहे हैं। वह एक निजी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं।

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नितेश बताते हैं कि इस बार छठ पूजा के अवसर पर उन्हें अपने घर बिहार आने की छुट्टी नहीं मिल सकी। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शारजाह के मामजराह बीच पर ही छठ महापर्व मनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक लोग शामिल हुए। उनके अनुसार, विदेश की धरती पर इस तरह छठ मनाना उनके लिए गौरव और भावुकता से भरा पल है।

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नितेश झा का कहना है कि उन्हें भारत आने-जाने का मौका मिलता रहा है, लेकिन छठ जैसे पारंपरिक और ऐतिहासिक महापर्व पर छुट्टी नहीं मिल पाई। इसी वजह से उन्होंने यूएई में ही इस पर्व को मनाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि शारजाह और आसपास रहने वाले भारत के सैकड़ों लोग, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, इस आयोजन में शामिल हुए।

नितेश का उद्देश्य अपनी महान परंपरा और संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाना है। उनका कहना है कि छठ महापर्व के माध्यम से वह दुनिया को छठी मैया के प्रति लोगों की आस्था और समर्पण से परिचित कराना चाहते हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत को विदेशों तक पहुंचाना भी उनका लक्ष्य है।