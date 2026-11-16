बिहार: पुल के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा ई-रिक्शा, अस्पताल ले जाने के दौरान चालक ने तोड़ा दम

अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र के पोखरपर गांव के पास बाढ़-शहरी-सरमेरा सड़क पर पुल के समीप एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना कैसे हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आशंका जताई जा रही है कि चालक ने ई-रिक्शा से नियंत्रण खो दिया या फिर किसी अन्य वाहन की ठोकर लगने से यह हादसा हुआ।

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