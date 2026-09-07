पुणे में मजदूरी करने गए वैशाली जिले के 22 वर्षीय सिकंदर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। शव पैतृक गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रखकर करीब चार घंटे तक आवागमन ठप रखा। परिजनों ने ठेकेदार और उसके साले पर हत्या का आरोप लगाया है। स्थिति संभालने पहुंचे मुखिया की भी भीड़ ने पिटाई कर दी।

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