ईओयू की जांच में खुलासा: नीट यूजी केस से जुड़े गिरोह ने BPSSC परीक्षाओं में की सेंधमारी, जानिए कैसे जुड़ा तार?

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) की ओर से ली गई दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग रहे हैं अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि हमलोगों ने ईओयू को 1799 पदों पर ली गई परीक्षा में गड़बड़ी के कई साक्ष्य दिए। ईओयू ने भी अपनी जांच में गड़बड़ी पाई। अब तो पोल खुल चुकी है कि गड़बड़ी हुई है तो फिर सरकार परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही है। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इधर, बीपीएसएससी की बहाली परीक्षा में गड़बड़ी के लिए एक बड़े गिरोह के सक्रिय होने की बात सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच में पता चला कि जो गिरोह नीट यूजी गड़बड़ी केस में सक्रिय था, वही बीपीएसएससी में भी शामिल था। दरअसल, ईओयू ने इस गिरोह के सरगना डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इतना ही नहीं ईओयू ने रविशंकर और उसके साथियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी।

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