मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जूरन छपरा में 50 हजार रुपये की रंगदारी नहीं देने पर कपड़ा कारोबारी के परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने कारोबारी के छोटे भाई संतोष कुमार भानू को रास्ते में घेरकर बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान चाकू, फाइटर और रॉड से हमला किया गया। चाकू से उसकी आंख के पास गहरा घाव हो गया। मामले में 21 नवंबर को ब्रह्मपुरा थाने में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित के बड़े भाई कमलेश दास ने ब्रह्मपुरा थाने में दिए आवेदन में बताया कि कंपनीबाग स्थित मीना बाजार में उनकी कपड़े की दुकान है। कुछ दिन पहले जूरन छपरा बाटा गली निवासी साकेत कुमार, सन्नी कुमार और करण कुमार दुकान पर पहुंचे थे। तीनों ने उनसे 50 हजार रुपये रंगदारी की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद तीनों वहां से भाग गए।

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कमलेश के अनुसार, शाम को संतोष दुकान बंद कर घर लौट रहा था। घर से कुछ दूरी पहले ही तीनों आरोपियों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों के जुटने की आशंका पर हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में घायल संतोष को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया।

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इस संबंध में ब्रह्मपुरा थानेदार विपिन रंजन ने बताया कि घटना में आपसी रंजिश का पहलू भी सामने आया है। प्राथमिकी दर्ज कर एसआई शिवदेव कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।