बिहार न्यूज: मुजफ्फरपुर में बोरे में बंद मिला युवती का शव, चेहरे पर गहरे जख्म; हत्या की आशंका

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ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे मंदिर के पास संदिग्ध बोरा लावारिस स्थिति में पड़ा हुआ देखा। बोरे से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। ग्रामीणों ने तुरंत सरैया पुलिस को जानकारी दी। सरैया थाने की पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बोरा खुलवाया। बोरा खोलने पर उसके भीतर युवती का शव पड़ा देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे घटनास्थल को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी साक्ष्य नष्ट न हो सके।मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गहन जांच आरंभ कर दी है। घटनास्थल पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की विशेष टीम को साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक आधार पर कई महत्वपूर्ण नमूने और साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी बारीकी से खंगाल रही है, जिससे यह सुराग मिल सके कि शव को वहां फेंकने में कौन-कौन से लोग शामिल थे।सरैया एसडीपीओ अभिजित कौर ने बताया कि सुबह लगभग 8 बजे अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि एफएसएल टीम और सरैया एसडीपीओ को तुरंत मौके पर भेजा गया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। पुलिस आसपास के सभी थानों में हाल के दिनों में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्टों का मिलान करके मृतका की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच में मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।