बिहार: कांग्रेस पर दफ्तर पर दिल्ली पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, मांगा ब्योरा… किया तलब

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दिल्ली पुलिस ने यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 94 के तहत जारी किया है। जांच के दौरान एक मोबाइल नंबर बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से जुड़ा पाया गया था। पुलिस ने इस नंबर के पंजीकृत मालिक अमित कुमार मंडल से 1 जुलाई, 2025 से अब तक इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट का पूरा विवरण मांगा है। इसके अलावा, पुलिस ने बिहार कांग्रेस के इस एक्स हैंडल के आधिकारिक संचालक के विषय में भी जानकारी देने को कहा है।नोटिस में 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक @INCBihar एक्स हैंडल का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत लोगों की सूची भी मांगी गई है। साथ ही, मामले की जांच से संबंधित अन्य उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सदाकत आश्रम परिसर में चस्पा किए गए इस नोटिस पर स्पेशल सेल के सब-इंस्पेक्टर देवल शेखियन के हस्ताक्षर मौजूद हैं।दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार पासवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के हवाले से आरोप लगाया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर कांग्रेस कार्यालयों में पुलिस भेजकर पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश राम ने सदाकत आश्रम परिसर में दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।