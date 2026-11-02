बिहार: मुंगेर में माइक्रोफाइनेंस कर्मी ने की आत्महत्या, किराये के मकान में फंदे से लटका मिला शव

मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीहमा पंचायत के देवगांव में रविवार देर शाम एलएंडटी माइक्रोफाइनेंस कंपनी के एक कर्मी ने किराये के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अजय कुमार, पिता कैलाश यादव, निवासी मोरकाही दुर्गापुर, जिला खगड़िया के रूप में हुई है। वह तारापुर में एलएंडटी माइक्रोफाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे और देवगांव में रामोतार राजहंस के मकान में किराये पर रहते थे।

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घटना की जानकारी मकान मालिक रामोतार राजहंस ने डायल 112 पर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस मृतक के परिजनों के खगड़िया से पहुंचने का इंतजार कर रही है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।अजय कुमार ने आत्महत्या क्यों की, इसका स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है। घटना से मृतक के परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस परिजनों के बयान और अन्य पहलुओं के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। तारापुर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम को सूचना दे दी गई है। टीम के पहुंचने के बाद घटनास्थल की जांच की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।