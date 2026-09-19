फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Masked miscreants terrorize Begusarai station; youth stabbed and bag looted.

बिहार: पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचा था युवक, खैनी मांगने के बाद किया हमला; सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Sat, 19 Sep 2026 08:54 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 08:54 PM IST
सार

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे युवक पर दो नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बदमाश युवक का बैग लूटकर फरार हो गए। घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन
Masked miscreants terrorize Begusarai station; youth stabbed and bag looted.
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन पहुंचे एक युवक को दो नकाबपोश बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और उसका बैग लूटकर फरार हो गए। वारदात स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में हुई। अचानक हुए हमले के बाद स्टेशन परिसर के आसपास अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

विज्ञापन

पहले खैनी मांगी, फिर निकाल लिया चाकू
बताया जाता है कि युवक पटना जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा था। वह स्टेशन के पश्चिमी हिस्से से होकर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। इसी दौरान दो नकाबपोश युवक उसके पास पहुंचे और उससे खैनी मांगी। युवक ने दोनों को खैनी दे दी।

विज्ञापन

आरोप है कि खैनी लेने के बाद बदमाशों ने अचानक चाकू निकाल लिया और युवक पर हमला कर दिया। चाकू लगने से युवक घायल हो गया। इसके बाद बदमाश उसका बैग लेकर मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

स्टेशन पर सुरक्षा के बीच कैसे पहुंच गए नकाबपोश?
घटना ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यात्रियों की आवाजाही वाले स्टेशन परिसर के पश्चिमी हिस्से में दो नकाबपोश युवक कथित तौर पर चाकू लेकर घूमते रहे और एक यात्री पर हमला कर बैग लेकर फरार हो गए।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्टेशन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा निगरानी कितनी प्रभावी है? क्या वहां नियमित गश्त होती है? क्या सीसीटीवी कैमरों से इस इलाके की लगातार निगरानी की जा रही थी? वारदात के समय सुरक्षाकर्मी कहां थे? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

घायल युवक अस्पताल में भर्ती
हमले के बाद घायल युवक को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत के संबंध में विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है।

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन के पश्चिमी हिस्से और आसपास के इलाके में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है तथा आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के पीछे की वजह और लूटे गए बैग में क्या सामान था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।



ये भी पढ़ें- बिहार: दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव; तीन खोखे बरामद

यात्रियों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। ऐसे में स्टेशन परिसर में चाकू से हमला कर लूट की घटना सामने आना सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। अब देखना होगा कि जांच में पुलिस और रेल सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं और स्टेशन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed