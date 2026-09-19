बिहार: पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचा था युवक, खैनी मांगने के बाद किया हमला; सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन पहुंचे एक युवक को दो नकाबपोश बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और उसका बैग लूटकर फरार हो गए। वारदात स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में हुई। अचानक हुए हमले के बाद स्टेशन परिसर के आसपास अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पहले खैनी मांगी, फिर निकाल लिया चाकू

बताया जाता है कि युवक पटना जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा था। वह स्टेशन के पश्चिमी हिस्से से होकर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। इसी दौरान दो नकाबपोश युवक उसके पास पहुंचे और उससे खैनी मांगी। युवक ने दोनों को खैनी दे दी।

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आरोप है कि खैनी लेने के बाद बदमाशों ने अचानक चाकू निकाल लिया और युवक पर हमला कर दिया। चाकू लगने से युवक घायल हो गया। इसके बाद बदमाश उसका बैग लेकर मौके से फरार हो गए।

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स्टेशन पर सुरक्षा के बीच कैसे पहुंच गए नकाबपोश?

घटना ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यात्रियों की आवाजाही वाले स्टेशन परिसर के पश्चिमी हिस्से में दो नकाबपोश युवक कथित तौर पर चाकू लेकर घूमते रहे और एक यात्री पर हमला कर बैग लेकर फरार हो गए।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्टेशन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा निगरानी कितनी प्रभावी है? क्या वहां नियमित गश्त होती है? क्या सीसीटीवी कैमरों से इस इलाके की लगातार निगरानी की जा रही थी? वारदात के समय सुरक्षाकर्मी कहां थे? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

घायल युवक अस्पताल में भर्ती

हमले के बाद घायल युवक को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत के संबंध में विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है।

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन के पश्चिमी हिस्से और आसपास के इलाके में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है तथा आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के पीछे की वजह और लूटे गए बैग में क्या सामान था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

यात्रियों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। ऐसे में स्टेशन परिसर में चाकू से हमला कर लूट की घटना सामने आना सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। अब देखना होगा कि जांच में पुलिस और रेल सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं और स्टेशन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।