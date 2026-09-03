बिहार: महाने नदी के तेज बहाव में बहा डायवर्सन, टेटिया बंबर का मुख्य मार्ग ठप; स्कूल-अस्पताल जाना मुश्किल

टेटिया बंबर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क पर बरसंडा गांव के समीप महाने नदी में निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया डायवर्सन बुधवार देर रात तेज पानी के बहाव में पूरी तरह बह गया। डायवर्सन के टूट जाने से प्रखंड मुख्यालय, थाना, अस्पताल और बाजार जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। इससे आम लोगों के साथ स्कूली शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं, मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण महाने नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। बुधवार देर रात नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिससे निर्माणाधीन पुल के समीप बनाया गया डायवर्सन पानी का दबाव नहीं झेल सका और पूरी तरह बह गया। डायवर्सन के बह जाने के बाद सड़क के दोनों ओर से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है।डायवर्सन बहने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसके निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से डायवर्सन का निर्माण मजबूत तरीके से कराया गया होता तो तेज बहाव के बावजूद इसके बहने की स्थिति नहीं आती।ग्रामीणों के अनुसार, डायवर्सन निर्माण में नदी से ही निकाली गई बालू और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। उनका आरोप है कि पर्याप्त मात्रा में बाहर से पत्थर और अन्य मजबूत निर्माण सामग्री मंगाकर डायवर्सन तैयार किया जाता तो तेज पानी के बहाव में इसके बहने की संभावना काफी कम रहती।डायवर्सन टूटने का सबसे अधिक असर स्कूल जाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्र-छात्राओं पर पड़ा है। मुख्य रास्ता बंद होने के कारण उन्हें आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे समय और दूरी दोनों बढ़ गई है।प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग बाधित होने से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी भी बढ़ गई है। आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। वहीं, बाजार और प्रखंड कार्यालय जाने वाले लोगों को भी दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है।ग्रामीणों ने ग्रामीण कार्य विभाग से डायवर्सन की तत्काल मरम्मत कराने और मजबूत आवागमन व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने डायवर्सन निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की भी मांग उठाई है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।