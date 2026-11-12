Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   HUSBAND SLITS WIFE'S THROAT WITH SHARP WEAPON IN MUNGER, SURRENDERS AT POLICE STATION

बिहार: दो मासूम बेटियों की मां का कत्ल, पति ने धारदार हथियार से रेता गला; वारदात के बाद थाने में किया सरेंडर

Thu, 12 Nov 2026 12:11 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 12:11 PM IST
सार

मुंगेर के जमालपुर में बुधवार देर रात पति दशरथ मंडल ने धारदार हथियार से पत्नी पूजा देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात सदर बाजार फाड़ी के समीप हुई। हत्या के बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।

विज्ञापन
HUSBAND SLITS WIFE'S THROAT WITH SHARP WEAPON IN MUNGER, SURRENDERS AT POLICE STATION
मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात बुधवार देर रात सदर बाजार फाड़ी के समीप हुई। हत्या के बाद आरोपी पति दशरथ मंडल ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं, मृतका के मायके में चीख-पुकार मच गई। इस वारदात में दो मासूम बच्चियों के सिर से मां का साया उठ गया। मृतका की पहचान पूजा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

2015 में हुई थी शादी, कुछ साल बाद शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, पूजा देवी की शादी वर्ष 2015 में धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर निवासी दशरथ मंडल से हुई थी। दशरथ रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था। बाद में उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेकर नौकरी छोड़ दी थी। दंपती की दो बेटियां हैं। बताया जाता है कि शादी के कुछ वर्षों बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और झगड़े होते थे। परिवार के लोगों ने कई बार आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच तनाव बना रहा। मामला एक बार पुलिस थाने तक भी पहुंचा था।

विज्ञापन

भाई का आरोप- बहन को लंबे समय से किया जा रहा था प्रताड़ित

पोस्टमार्टम हाउस के पास मौजूद मृतका के भाई शुभम कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब एक साल पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में थाने में आवेदन भी दिया गया था। हालांकि, बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

आधी रात को भाई को फोन कर दी हत्या की सूचना

बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे जमालपुर पुलिस ने पूजा के भाई को फोन कर उसकी हत्या की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मायके के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पूजा खून से लथपथ हालत में मृत पड़ी थी। धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके की बारीकी से जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।


जमालपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी पति दशरथ मंडल ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed