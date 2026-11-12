बीबीओएसई: बिहार ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की समय सारणी जारी, कब शुरू होंगे एग्जाम? देखें पूरी डेटशीट

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) की दिसंबर 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.bihar.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 12 की थ्योरी परीक्षाएं 9 दिसंबर से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 15 दिसंबर से आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।

विज्ञापन